СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке

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СК: против ВСУ возбуждено дело по статье теракт после обстрела ТЦ в Донецке

Украинские солдаты атаковали торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. Начался пожар, пострадали посетители. Им помогают медики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России — теракт. Сотрудники СК устанавливают личности бойцов бригад ВСУ, причастных к обстрелу.

Ранее сообщалось, что жилой дом пострадал при атаке Украиной ТЦ «Галактика» в Донецке. В нем разрушена часть стен и выбиты окна.