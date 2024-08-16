СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке
СК: против ВСУ возбуждено дело по статье теракт после обстрела ТЦ в Донецке
Фото - © Медиасток.рф
Днем 16 августа ВСУ атаковали гражданский объект в столице ДНР. Следственный комитет открыл уголовной дело, сообщает пресс-служба СК РФ.
Украинские солдаты атаковали торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. Начался пожар, пострадали посетители. Им помогают медики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России — теракт. Сотрудники СК устанавливают личности бойцов бригад ВСУ, причастных к обстрелу.
Ранее сообщалось, что жилой дом пострадал при атаке Украиной ТЦ «Галактика» в Донецке. В нем разрушена часть стен и выбиты окна.