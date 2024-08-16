Жилой дом пострадал при обстреле торгового центра «Галактика» в Донецке

При обстреле торгового центра «Галактика» в Донецке был поврежден находящийся возле него жилой многоквартирный дом, сообщает РЕН ТВ .

16 августа ВСУ обстреляли Донецк. В том числе прилет пришелся по зданию ТЦ «Галактика», в котором начался пожар. Кроме того, пострадал и многоквартирный дом, стоящий неподалеку: в нем выбиты окна, разрушена часть стен.

Местные жители отметили, что видели людей, бежавших со стороны торгового центра. По их словам, у одного из мужчин была насквозь пробита рука.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что площадь пожара составляет более 10 тыс. кв. м. Тушение возгорания осложнено оперативной обстановкой, из-за которой сотрудники МЧС России вынуждены отъезжать на безопасное расстояние.

Ранее житель Донецка отметил, что огромное количество людей сгорело заживо в ТЦ «Галактика». По его словам, там находились и дети. По данным РЕН ТВ, в момент прилета ТЦ «Галактика» был пустой.

В результате ударов ВСУ по Донецку, по предварительной информации, 7 человек получили ранения. Помимо ТЦ «Галактика» и многоквартирного дома возле него, было повреждено здание городской больницы.