6 взрослых и подросток пострадали при атаке ВСУ по Петровскому району Донецка

Пушилин: 7 человек получили ранения в результате ударов ВСУ по Донецку

В результате ударов ВСУ по Петровскому району Донецка в пятницу пострадали 7 человек — 6 взрослых и подросток, сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим целенаправленно начал наносить массированные удары по столице ДНР примерно с 12:00 по местному времени. В результате вражеских действий загорелось здание ТЦ «Галактика», а Центральная горбольница № 14 получила повреждения.

«По предварительной информации, ранены 7 гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Площадь пожара составляет свыше 10 тыс. кв. м», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

На месте происшествий работают сотрудники МЧС. Однако оперативная обстановка осложняет их труд. Спасателям время от времени приходится уезжать в безопасное место из-за риска повторных ударов.