«Люди сгорели заживо»: очевидец обстрела ТЦ в Донецке рассказал о жертвах

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика», который обстреляли ВСУ, рассказал о жертвах, сообщает SHOT .

«Огромное количество людей сгорело заживо», — заявил мужчина.

По словам жителя Донецка, он с другими очевидцами успел спасти нескольких людей из горящего торгового центра, но многие дети все еще остаются там. Жители находятся в панике.

16 августа ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Внутри здания находилось около 100 человек. По предварительным данным, двое человек погибли, еще 11 пострадали.