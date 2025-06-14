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Число погибших в авиакатастрофе в Индии достигло 274 человек

По данным индийского телеканала NDTV, число жертв авиакатастрофы с бортом Air India в Ахмедабаде увеличилось до 274 человек, сообщает SHOT .

Ранее заявлялось, что погиб 241 человек, находившийся в самолете, а также еще 10 — на месте падения. Выжил лишь один пассажир рейса.

В качестве возможных причин крушения рассматривают технические неполадки и столкновение с птицами.

Boeing Dreamliner пробыл в воздухе всего 11 секунд. Сразу после взлета и набора высоты он упал на общежитие медиков.