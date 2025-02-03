Четыре лифта оказались повреждены при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса»

По данным экстренных служб, взрыв в холле одного из домов в столичном ЖК «Алые паруса» повредил 4 лифта, сообщает РИА Новости .

Как заявил источник, спасатели завершили работу на месте происшествия.

Взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК утром в понедельник. Предварительно, СВУ могло быть заложено под диван в холле.

Вероятнее всего целью подрыва было убийство президента федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Сакрисяна. Мужчина и его охранники получили серьезные ранения и были доставлены в больницы. Один человек погиб на месте.

Потерявший стопу Саркисян впал в кому, пережил клиническую смерть, а позднее скончался. По факту произошедшего завели уголовное дело.