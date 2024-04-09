Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юго-востоке Москвы

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе 2-й улицы Машиностроения. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовой машины.

Он не соблюдал дистанцию, в результате врезался в автомобиль Hyundai. После этого легковушка столкнулась с металлическим ограждением и машиной скорой помощи.

В результате происшествия пострадали четыре человека. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.