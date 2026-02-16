Четверо пойдут под суд за взрыв газа и гибель 11 человек в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле четыре человека предстанут перед судом по делу о взрыве газа и обрушении дома, где погибли 11 человек, в том числе шестеро детей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет по Свердловской области завершил расследование уголовного дела о трагедии в Нижнем Тагиле, которая произошла 1 августа 2024 года. Перед судом предстанут четверо местных жителей. Среди них собственница квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, а также трое сотрудников газообслуживающей организации — мастер и двое слесарей.

В зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и уничтожении имущества.

По версии следствия, хозяйка квартиры при ремонте спрятала газовый шланг в стену, сделав его недоступным для проверки, допустила к пользованию газом непроинструктированных сотрудников и не перекрыла кран при длительном отсутствии. Сотрудники газовой службы, в свою очередь, нарушили регламент при техническом обслуживании оборудования.

В результате взрыва газовоздушной смеси были разрушены первый и второй подъезды. Ущерб превысил 230 млн рублей.

