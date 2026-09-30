Четверо экскурсоводов провели 36 часов в пещерах Крыма

Геннадий рассказал, что в группе были трое мужчин и одна женщина. Все они местные экскурсоводы. У них было немного еды, поэтому время от времени они перекусывали.

«Мы во внерабочее время пошли туда, из спортивного интереса. Местность знаем, подготовлены. Просто внутри не смогли найти выход. Паники никакой не было, мы понимали примерно, где находимся», — рассказал Геннадий RT.

По словам мужчины, обвала не было. Не найдя выход, группа пошла обратно к месту входа, где ее встретили спасатели. Состояние всех четверых удовлетворительное.

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