«Черт возьми, получайте»: Медведев об ударе баллистической ракетой «Орешник»

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Медведев показал удар гиперзвуковым «Орешником» по «Южмашу» в Днепре

«Так вот чего вы хотели? Ну, вы черт возьми получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он в соцсети X.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.