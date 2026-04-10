Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
Фото - © Московский метрополитен/Медиасток.рф
На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Причина — человек оказался на пути. Другие подробности не раскрывается.
Нет движения от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская».
Увеличены интервалы поездов, которые движутся в обратном направлении.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.