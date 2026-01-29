Человек пострадал при пожаре в супермаркете в Клину

В результате ЧП один человек пострадал. Его увезли на машине скорой помощи.

На месте возгорания работают 4 пожарных машины, 2 кареты скорой помощи, 3 машины пожарных служб. Организован штаб с участием замглавы округа и начальника по комиссии ПЧС.

Как рассказал сержант полиции ОМВД России по Клину Павел Николаев, вызов о пожаре в магазине «Да!» поступил в районе 13:30 четверга. Когда произошел пожар, сотрудники стали сразу эвакуировать покупателей из магазина. Они же выяснили, что огонь распространяется из магазина одежды, развернули пожарный рукав и начали тушить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.