сегодня в 08:58

Человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП с фурами в Омской области

В районе 469 км трассы Тюмень — Омск произошла смертельная массовая дорожная авария с участием фур, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика МАN ехал со стороны Тюмени, он выехал на встречу, где столкнулся с фурой МАN под управлением мужчины 1997 года рождения. Затем в это ДТП попали автомобиль Kia и грузовик Volvo.

В результате аварии водитель Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП.

Помощь врачей потребовалась 43-летнему водителю Kia и трем пассажирам легкового авто (40-летней женщине, 15-летнему юноше и 8-летней девочке). Еще за медпомощью обратились оба водителя автомобилей МАN.

Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства дорожной аварии, по результатам начатой проверки они примут процессуальное решение.

