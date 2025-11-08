Человек погиб при сходе лавины на Камчатке Происшествия сегодня в 12:41 Фото - © Борис Панасюк / Фотобанк Лори

Снежная масса сошла на не менее двух человек в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения в Камчатском крае. Один из них погиб, рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

Снег сошел на передвижной дом. Инцидент случился в почти пяти километрах от месторождения. Предприятие занимается раскопками. Один человек погиб. Что случилось со вторым, пока неизвестно. Агинское золоторудное месторождение в Камчатском крае считается одним из главных золотодобывающих объектов в регионе. Основным его владельцем и оператором является фирма «Золото Камчатки». Руда перерабатывается в Агинском горно-обогатительного комбинате. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.