сегодня в 18:44

Человек погиб при обрушении крыши завода в Узловой Тульской области

В одном из чехов завода по производству металлоконструкций обрушилась крыша на улице Заводской в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На кровле на площади 1,2 тыс. «квадратов» скопились снег со льдом. В цеху работали 45 человек.

43 покинули предприятие сами. Один погиб. Один находится под завалами.

На опубликованной записи видны последствия падения крыши. Потолок цеха ничем не прикрыт. Металлоконструкции сломались после обрушения. Сотрудники МЧС ищут человека под завалами. Его состояние неизвестно.

