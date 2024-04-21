Человек погиб при крушении двух вертолетов в Японии

В результате крушения двух патрульных вертолетов в Японии погиб один член экипажа, сообщает ТАСС .

Вертолеты SH60K морских Сил самообороны участвовали в учебном патрулировании около островов Идзу. Они перестали выходить на связь вечером 20 апреля. На борту каждой машины было по четыре члена экипажа.

Как отметил министр обороны страны Минору Кихара, после крушения продолжаются поиски еще семи человек. Специалисты уже нашли в районе аварии бортовой самописец и части вертолетов.

Погодные условия во время крушения в районе патрулирования были хорошие. Причины трагедии сейчас выясняются.