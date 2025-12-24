«Че ты здесь бегаешь, овца?»: неадекват выстрелил в школьника и избил его

В Энгельсе неадекватный мужчина выстрелил в 15-летнего парня и избил его за то, что тот просто пробежал рядом с ним. Подростка госпитализировали только на следующий день, сообщает 164.RU .

Мать пострадавшего обратилась в комитет многодетных матерей. Инцидент произошел 19 декабря на остановке «Шурова гора». Мальчик спешил на автобус, чтобы поехать на учебу в Саратов.

Подросток пробежал мимо мужчины, тот воспринял это агрессивно. Он обратился к мальчику со словами «Че ты здесь бегаешь, овца?». Тот попытался выяснить, почему мужчина позволяет себе так общаться, но агрессор выстрелил в ребенка, а затем избил его. В МВД отметили, что стрелял мужчина из «свето-шумового устройства».

Мать пострадавшего рассказала, что сын пытался защититься. Он кричал напавшему, что ему 15 лет, что он позвонит родителям. Мужчина в ответ кричал матом. Все это зафиксировано на камере наблюдения, установленной на магазине.

«(Мужчина — ред.) говорил, что живет здесь и вырубит любого, кто к нему подойдет. Угрожал моему ребенку. Затем ушел. Сейчас мой ребенок находится в больнице с сотрясением мозга», — рассказала женщина.

Подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Люди признались, что этот мужчина часто ведет себя неадекватно и имеет оружие.

