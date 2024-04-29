сегодня в 18:57

Частный дом загорелся в Курской области после атаки ВСУ

В результате обстрела украинской армии хутора Бырдина в Курской области загорелся частный дом, его тушат, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, пожарные ликвидируют огонь в доме.

Он добавил, что также еще было одно прямое попадание в дом.

«Пострадавших нет. Благодарю наших пожарных за оперативность и слаженную работу», — написал Стровойт в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что прошлой ночью из-за атаки беспилотников по территории области повредили три дома. Обошлось без пострадавших.