Частный дом сгорел в подмосковном Голицыне

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Пожар произошел в четверг днем в частном доме, расположенном в городе Голицыно Одинцовского округа, сообщается в Telegram-канале «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка» .

Вспыхнул дом на Пролетарском проспекте Голицына. На месте происшествия работали все оперативные службы.

В Сети появились кадры с места ЧП, на них видно, что строение сильно повреждено огнем. Крыша сгорела практически полностью, из-под ее остатков в небо вырываются языки пламени и столб дыма.

Информация о пострадавших в данный момент отсутствует. Причины пожара неизвестны.