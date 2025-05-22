Частный дом сгорел в подмосковном Голицыне
Пожар произошел в четверг днем в частном доме, расположенном в городе Голицыно Одинцовского округа, сообщается в Telegram-канале «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».
Вспыхнул дом на Пролетарском проспекте Голицына. На месте происшествия работали все оперативные службы.
В Сети появились кадры с места ЧП, на них видно, что строение сильно повреждено огнем. Крыша сгорела практически полностью, из-под ее остатков в небо вырываются языки пламени и столб дыма.
Информация о пострадавших в данный момент отсутствует. Причины пожара неизвестны.