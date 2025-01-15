Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу

Бывшего и нынешнего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС задержали за превышение должностных полномочий при освоении средств, которые были выделены на реконструкцию. Заведено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Чтобы освоить выделенные средства в установленные сроки, они предложили гендиректору подрядной организации оплатить работы, которые еще не были выполнены. Он согласился и поручил подготовить исполнительную документацию.

После подписания акта о приемке работ на счета фирмы незаконно поступили 3 млн рублей. При этом оплаченные работы так и не были выполнены. Дело возбудили не только на сотрудников АЭС, но и на руководителя строительной фирмы. Его подозревают в пособничестве.

Ранее новое уголовное дело завели в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.