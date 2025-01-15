Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу
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Бывшего и нынешнего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС задержали за превышение должностных полномочий при освоении средств, которые были выделены на реконструкцию. Заведено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Чтобы освоить выделенные средства в установленные сроки, они предложили гендиректору подрядной организации оплатить работы, которые еще не были выполнены. Он согласился и поручил подготовить исполнительную документацию.
После подписания акта о приемке работ на счета фирмы незаконно поступили 3 млн рублей. При этом оплаченные работы так и не были выполнены. Дело возбудили не только на сотрудников АЭС, но и на руководителя строительной фирмы. Его подозревают в пособничестве.
Ранее новое уголовное дело завели в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.