На экс-адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбудили в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости .

В Московском гарнизонном военном суде прошло рассмотрение ходатайства о продлении ареста Пашаева.

«Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?» — спросил юриста судья Алексей Дерепко.

В ответ Пашаев заявил, что знает об этом, однако какие-либо подробности не привел.

Скандального адвоката задержали в сентябре прошлого года по обвинению в крупном мошенничестве. Юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что освободит блогеров от уголовной ответственности, но не выполнил обещания. При этом услуги адвоката обошлись Блиновским в 8,5 млн рублей и 300 тыс. долларов.