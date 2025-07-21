Был пьяный: петербуржец изнасиловал школьника на концерте-трибьюте Горшку
Житель Петербурга надругался над 13-летним подростком во время концерта
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40-летний пьяный петербуржец надругался над 13-летним школьником на концерте-трибьюте группы «КняZz», посвященном солисту «Короля и шута» Михаилу Горшеневу (Горшку), сообщает Mash на Мойке.
Выступление проходило в Ледовом дворце. Озабоченного извращенца поймал папа пострадавшего ребенка. Затем пьяного мужчину с педофильскими наклонностями задержали прибывшие силовики.
Примечательно, что ранее за злоумышленником не было административных нарушений и криминала.
Задержанного поместили в изолятор, в отношении него возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Ранее преподаватель столичной детской музыкальной школы изнасиловал 15-летнюю ученицу в гостинице.