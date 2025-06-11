Бутылки по всей дороге: фура с «Аперолем» перевернулась в Наро-Фоминском округе
Фура с «Аперолем» перевернулась в Наро-Фоминском округе
Фото - © Telegram-канал Mash
На ЦКАД в Наро-Фоминском округе перевернулась фура, груженая «Аперолем», сообщает Mash.
На трассе образовалась пробка из-за ДТП.
На фото видно, что бутылки рассыпались по всей дороге. Машины объезжают фуру по обочине, так как заняты обе полосы ЦКАД.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью почти 4 км.
Ранее фура снесла припаркованные авто в столичном Царицыне. В результате ДТП повреждены несколько машин.