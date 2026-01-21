Букет раздора: отшитый ухажер «повесил» на москвичку стоимость подаренных цветов

Жительница Москвы по имени Яна в соцсетях пожаловалась на хитрого, но подлого ухажера. Он, получив отказ, провернул целую схему, чтобы вернуть себе средства за подаренные девушке роскошные букеты.

В Instagram* москвичка рассказала, что за ней почти год ухаживал парень, при этом лично они знакомы не были. Молодой человек несколько раз присылал доставкой огромные букеты цветов — пионов, тюльпанов. Все было хорошо до того момента, пока Яна не решила прекратить общение, о чем и сообщила своему ухажеру.

Прошло пару месяцев, и девушка, зайдя в банковское приложение, обнаружила, что ее счета и карты арестованы, а деньги с них списаны в качестве взыскания. Она не поняла, что произошло, и начала звонить в банк, чтобы выяснить причину. Там ей и сообщили, что организация действовала согласно поступившему ей иску, а самой Яне надо обратиться в суд.

Москвичка вместе с юристами направила обращение в судебный участок, расположенный в ТиНАО, где рассматривалось дело. Выяснилось, что Яна является ответчиком по делу о невыплате средств по договору займа (кредитному договору), а истец — тот самый парень, который за ней красиво ухаживал.

В суде девушке предоставили поддельный договор на поставку цветов, который она якобы заключила с этим человеком. При этом разбирательство, по итогам которого у нее были арестованы все счета, прошло без ее участия — москвичку никто о нем не уведомил.

Яна сразу же написала заявление в полицию, но там ей сказали, что установить тот факт, что договор поддельный, практически невозможно, так как оригинал документа суд себе не оставляет — есть лишь его копия. Теперь москвичка бегает по судам, чтобы доказать свою непричастность, все это время распоряжаться своими финансами она не может.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.