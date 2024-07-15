Будто одержимая: женщина устроила истерику, поругавшись с таксистом в Питере

Пассажирка устроила скандал в машине такси в Санкт-Петербурге, когда водитель попросил ее выйти из машины, сообщает Baza.

Женщина начала оскорблять родных водителя и его самого. Она вспомнила чертей в аду, кричала страшные слова. В конце у нее началась адская истерика.

На любые просьбы водителя покинуть машину пассажирка начинала громко орать, а после того, как ее попросили перестать материться, не могла успокоиться.

Кроме того, женщина обзывала мужчину. Таксист напомнил ей, что за это она может ответить по закону.