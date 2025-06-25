Брошенному о пол в Шереметьеве малышу проводят терапию по снятию отека мозга

Неврологи, нейрохирурги и реаниматологи ДКЦ им. Л. М. Рошаля борются за здоровье двухлетнего мальчика, которого неадекват швырнул о пол в аэропорту Шереметьево, сообщает 360.ru .

С момента поступления ребенка в Центр прошло чуть больше суток. По словам главврача больницы Татьяны Шаповаленко, малыш все еще пребывает в медикаментозной коме.

Пациент находится в острейшем периоде черепно-мозговой травмы. Ребенку проводят противоотечную терапию, чтобы уменьшить отек мозга.

При этом медики с помощью МРТ-обследования выяснили, что грубых повреждений структур головного мозга нет, это повышает шансы на успех. Прогноз по выздоровлению и восстановлению ребенка спокойный.

Шаповаленко отметила, что в центр поступает много детей с подобными тяжелыми черепно-мозговыми травмами. С ними работает большое количество специалистов, каждый из которых — профессионал своего дела. Работа проводится в команде.

24 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, подошел к чужому двухлетнему ребенку, а затем швырнул малыша головой о пол. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали, возбуждено уголовное дело.