Украинский националист Назар Приходько, который также является братом певицы Анастасии Приходько, представлявшей РФ на «Евровидении», призвал в соцсетях собрать деньги для киллера, чтобы отомстить за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщает МK.ru .

При этом в украинском МВД не заявляли версий о причастности Москвы к данному убийству.

«Ирину убили москали. Точка», — написал националист в соцсетях.

По его словам, теперь нужно в России убить знаковую личность. Среди возможных целей для киллера он назвал журналиста Владимира Соловьева и замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Приходько заявил, что собирает 10 млн долларов на киллера, чтобы осуществить задуманное.

В Фарион стреляли 19 июля во дворе ее дома во Львове. С ранением в висок ее доставили в больницу, где она и скончалась. На месте нападения в тот вечер не работала часть камер.

Фарион активно выступала на Украине за запрет русского языка. В прошлом году она попала в скандал, заявив, что не признает русскоговорящих бойцов за украинцев. Также критике подверглись и члены «Азова»*. Из-за резкого высказывания в отношении экс-депутата возбудили дело, Фарион могли посадить в тюрьму на семь лет.

* Организация признана террористической, запрещена в РФ.