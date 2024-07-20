Глава МВД Клименко открыл необычную деталь, обнаруженную на месте убийства Фарион
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Украинский министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что на месте убийства бывшего депутата Рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер. Об этом сообщает Life.ru.
Он пояснил, что камеры не снимали из-за плановых отключений электричества в городе.
По словам Клименко, во Львове есть проблема частых отключений света, из-за этого появились сложности с идентификацией человека, находящегося у подъезда.
Ранее глава МВД Украины заявил, что у следствия есть две основные версии убийства: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Кроме того, специалисты ищут в данном деле «русский след».
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах. Она активно выступала за запрет русского языка в стране. В 2023 году экс-парламентарий сделала скандальное заявление о русскоговорящих бойцах ВСУ. Фарион сказала, что не признает их за украинцев. Также критике подверглись и члены «Азова»*. Из-за этого в отношении бывшего депутата возбудили дело, ей могло грозить до 7 лет тюрьмы.
* Организация признана террористической, запрещена в РФ.