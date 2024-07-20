Глава МВД Украины Клименко: следствие ищет в убийстве Фарион «российский след»

Руководитель украинского МВД Игорь Клименко заявил, что сейчас следователи рассматривают две основные версии по факту убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что первая версия силовиков связана с личной неприязнью, вторая — с общественно-политической деятельностью убитой. Кроме того, специалисты не исключают и заказной характер данного преступления.

По его словам, следователи еще допускают наличие «российского следа» в убийстве Фарион.

Фарион умерла после покушения 19 июля. В нее стреляли во дворе дома во Львове. Экс-парламентария ранили в висок. После этого ее доставили в больницу, где она скончалась.

Сначала дело возбудили по статье «Покушение на убийство», а потом МВД переквалифицировала его в «Умышленное убийство». Подозреваемого в нападении разыскивают.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах. Она активно выступала за запрет русского языка и переход на мову. В 2023 году она сделала скандальное заявление, касающееся русскоговорящих бойцов армии. Фарион сказала, что не признает их за украинцев. В частности, критике подверглись члены «Азова»*. Из-за этого выступления в отношении экс-депутата возбудили дело, ей могло грозить до семи лет тюрьмы.

*Признанная террористической организация, запрещена в России.