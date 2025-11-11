Больше недели травила: стали известны новые подробности о внучке экс-мэра Самары

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, больше недели травила своих бабушку и дедушку, наблюдая за тем, как они умирают, сообщает RT .

По словам людей, близких к семье, между родственниками регулярно возникали конфликты из-за денег. Экс-мэр ежемесячно выделял Екатерине 200 тысяч рублей, однако она настаивала на том, что этой суммы недостаточно для ее нужд.

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — отметили источники.

По их информации, в декабре 2024 года Екатерина начала ежедневно навещать своих пожилых родственников. Утверждается, что во время этих визитов она тайно добавляла некие отравляющие вещества в их пищу.

Состояние Виктора и его супруги неуклонно ухудшалось. В ходе допроса Екатерина призналась, что в течение примерно 10 дней наблюдала за страданиями и смертью пожилых людей.

После кончины Виктора и его жены, внучка расчленила тела и избавилась от останков, выбросив их в мусорные контейнеры. Основные части тел до сих пор не обнаружены следствием, однако в квартире были найдены незначительные фрагменты, добавили источники.

RT также удалось пообщаться с Александром Кузнецовым, близким другом Виктора Тархова. Он вспомнил, как летом 2024 года бывший мэр жаловался на поведение внучки.

«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело — и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет — только давай ей деньги!» — рассказал Кузнецов.

Виктор Тархов исчез в начале 2025 года. Близкие потеряли с ним связь, а с его мобильного телефона приходили сообщения о том, что он занят. Друг экс-мэра обратился за помощью в полицию.

Вскоре выяснилось, что супруги мертвы, а их тела были расчленены. В совершении убийства обвиняют их внучку.

