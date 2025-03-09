Более пяти беспилотников уничтожили в двух районах Воронежской области
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили более пяти беспилотников в двух районах Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены ещё больше пяти беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.
Губернатор объявил отмену опасности атаки беспилотников в регионе.
Ранее сообщалось, что жители Рязани слышали взрывы в районе местного нефтезавода, а также звуки работы ПВО.