Более 300 красногорцев уже приняли участие в голосовании за очистку прудов в 2026 году

На портале «Добродел» проходит голосование, в рамках которого жители Московской области выбирают водоемы для очистки в 2026 году. Это часть губернаторской программы «100 прудов и озер», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Более 31 тысячи человек уже сделали свой выбор, среди них свыше 300 жителей городского округа Красногорск.

В списке для голосования — водоемы, которые нуждаются в очистке. Например, жители Красногорска могут проголосовать за пруд на реке Грязева, который расположен в деревне Нефедьево. Это место когда-то было популярным среди любителей летнего отдыха, но сейчас берега заросли, а вода «цветет» в теплую погоду.

Жители городского округа Красногорск могут проголосовать на портале «Добродел» до 10 декабря. Ссылка для голосования: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026/map/64.

Пользователи портала также могут комментировать ход голосования. Это позволяет лучше понять позицию и аргументы участников голосования.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.