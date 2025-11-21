Богородский маньяк заставлял 9-летнего ребенка смотреть на изнасилования

46-летний Дмитрий А. из Богородского округа, который избивал и насиловал девушек, заставлял 9-летнего сына смотреть на это, сообщает Baza .

Психологи опросили мальчика убийцы и пришли в ужас. Он был свидетелем изнасилования своих нянь — отец угрозами заставлял его смотреть свои дикие выходки, а если тот ослушивался, то применял силу. У школьника выявили признаки ПТСР, мальчик запуган. Врачи обнаружили у него шрамы и травмы. Еще по указу отца ребенок все время пил какой-то «невкусный сок», от которого выключался на долгие часы.

Сейчас с ним работают психологи и врачи, а следователи проверяют соцработников на халатность.

Ранее жителя Богородского округа обвинили в убийстве двух девушек и совершении других преступлений. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом фигурант не признает свою вину. Двое сбежавших девушек лечатся от наркозависимости.

19-летняя Алена Б. и 25-летняя Мария В. пропали с разницей в три месяца, их тела еще не найдены. След обеих обрывается в районе подмосковного СНТ «Звезда», недалеко от дома, где жил маньяк. Кроме того, в марте 2025 года Дмитрий А. заявил о пропаже жены Полины. Оказалось, что она жива, но сбежала от мужа, опасаясь за безопасность.

Следственный комитет призывает возможных свидетелей или пострадавших от действий маньяка обратиться в правоохранительные органы.

