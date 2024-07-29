Боевики в Судане повально насиловали малолетних детей, устраивая «секс-набеги»

Группы вооруженных формирований, вовлеченные в гражданский конфликт в Судане, обвинены в изнасилованиях и пытках. Утверждается, что боевики насиловали малолетних девочек в столице Судана — Хартуме, сообщает MK.Ru со ссылкой на газету The Guardian.

Боевики военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» передвигались по улицам Хартума, участвуя в массовых изнасилованиях «бесчисленного количества» женщин и девочек. Среди них была дети, которым едва исполнилось девять лет. Эти факты были зафиксированы в документах расследования, а некоторые акты насилия были настолько жестокими, что женщины и девочки погибали, пишет газета.

По словам женщин и девочек из районов Хартума, контролируемых СБР, многие из них стали жертвами похищений, пыток и были отправлены в тюрьму с целью сексуальной эксплуатации. Матери подвергались насилию, пытаясь защитить своих дочерей. Некоторые из девушек пытались уберечь себя, сообщая боевикам, что они уже замужем и не являются девственницами.

Зарегистрировано как минимум 262 случая сексуального насилия, жертвами которых стали лица в возрасте от 9 до 60 лет.

В ряде случаев волонтеры службы экстренной помощи сами становились жертвами изнасилований, когда пытались оказать поддержку людям, пострадавшим от сексуального насилия.