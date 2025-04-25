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Боеприпасы прекратили взрываться на военном складе во Владимирской области

Саперы начали обследовать неразорвавшиеся снаряды после окончания детонации боеприпасов, вызванной пожаром на военном складе в Киржачском районе Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Взрывы боеприпасов с разлетом осколков отсутствуют, в зоне чрезвычайной ситуации работают саперы», — рассказал представитель экстренных служб о ситуации во Владимирской области.

Открытого горения на месте происшествия не наблюдается, но работы специалистов, в том числе саперов, продолжаются.

В Киржачском районе на армейском складе взорвались боеприпасы. По данным Минобороны, причина инцидента — нарушение правил безопасности в обращении со взрывчатыми веществами. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что из-за ЧП пострадали 4 человека.

Позднее стало известно о пострадавших среди военных. Три человека получили травмы различной степени тяжести. После взрыва власти приняли решение эвакуировать людей из нескольких населенных пунктов, объявили режим ЧС и решили контролировать ситуацию с воздуха с помощью специальных квадрокоптеров.