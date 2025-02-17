BMW насмерть задавил женщину-пешехода на Варшавском шоссе

На востоке Москвы произошла смертельная авария с участием иномарки BMW. Предварительно, водитель немецкой машины сбил женщину-пешехода, которая погибла на месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось у дома № 170А на Варшавском шоссе. По данным полиции, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу и попала под колеса автомобиля. Пострадавшая москвичка получила тяжелые травмы, ее не удалось спасти.

На месте происшествия работают дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Прочие обстоятельства аварии выясняются.

17 февраля на МКАД произошла массовая автоавария с участием четырех грузовиков. В результате ДТП пострадали два водителя.

До этого другая крупная авария случилась в подмосковном Серпухове. В результате ДТП с участием фургона «Яндекс.Маркета» один человек погиб и еще трое пострадали.