Бизнесвумен в Москве собрала с сотрудников и партнеров 200 млн рублей и пропала

Московская предпринимательница взяла у своих сотрудников, партнеров и мужа около 200 млн рублей якобы на развитие бизнеса, а затем уехала в неизвестном направлении вместе с несовершеннолетним сыном, сообщает Baza .

Анна С. открыла компанию по оптовой закупке и продаже одежды в 2021 году. Деньги на развитие фирмы она брала у своих же работников и партнеров.

По словам одного из сотрудников, его семья вложила в бизнес Анны около 4 млн рублей за несколько лет. Деньги женщине давали обычно под 120% годовых. Сначала все шло хорошо, предпринимательница выплачивала все средства, однако в январе 2025 года своих денег инвесторы не увидели.

Анна объясняла задержки в выплатах проблемами с банком. Сотрудники и партнеры верили ей и ждали, когда им вернут средства, а 23 апреля женщина пропала вместе со своим несовершеннолетним сыном.

Муж предпринимательницы заявил, что за день до этого Анна позвонила ему и сообщила, что уезжает вместе с ребенком. Также мужчина утверждает, что перед пропажей он взял несколько кредитов и передал средства супруге. Он написал заявление в полицию.

Всего от действий предпринимательницы могли пострадать около 200 человек. А общая сумма ущерба оценивается в 200 млн рублей. 10 человек уже обратились к правоохранителям.