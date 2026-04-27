Бита, арбалет и 2 ножа: мужчина зверски расправился с художницей в Москве
Мужчина вооружился битой, арбалетом и двумя ножами, а затем ворвался в здание на Верейской улице в столице. Там он жестоко расправился с художницей. Убийца нанес женщине смертельные удары, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Кадры расправы опубликовало РЕН ТВ. Сначала преступник нанес женщине несколько ударов битой по ногам и рукам, а затем не менее пяти ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина скрылся.
Сейчас с ним уже проводят следственные действия. Убийца свою вину признал, дал показания на месте происшествия. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
В ходе обыска в доме преступника обнаружили много холодного оружия. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.
