Бита, арбалет и 2 ножа: мужчина зверски расправился с художницей в Москве

сегодня в 13:30

Опубликовано видео зверской расправы над художницей в Москве

Мужчина вооружился битой, арбалетом и двумя ножами, а затем ворвался в здание на Верейской улице в столице. Там он жестоко расправился с художницей. Убийца нанес женщине смертельные удары, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Кадры расправы опубликовало РЕН ТВ. Сначала преступник нанес женщине несколько ударов битой по ногам и рукам, а затем не менее пяти ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина скрылся.

Сейчас с ним уже проводят следственные действия. Убийца свою вину признал, дал показания на месте происшествия. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В ходе обыска в доме преступника обнаружили много холодного оружия. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

