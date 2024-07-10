Била и кричала: воспитательницу в Видном заподозрили в издевательствах над детьми

По словам жительницы Подмосковья, воспитательница частного садика избивала ее полуторагодовалую дочь и психологически издевалась над ней, сообщает SHOT .

Жительница Видного Альбина отдала свою дочь в частный детский сад. Через некоторое время родители стали замечать на бедрах и руках ребенка ссадины, ушибы и кровоподтеки. Кроме того, малышка стала чаще нервничать, истерить и бояться обычного горшка.

Обеспокоенная мать купила диктофон и положила в карман куртки дочери. Воспроизведенная запись ужаснула женщину. На аудио слышно, как воспитательница регулярно шлепала малышей, кричала и оскорбляла их.

Жительница Подмосковья обратилась в полицию и прокуратуру. Однако, по словам Альбины, там ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Заведующая садом прокомментировала инцидент. Она отметила, что воспитательница действительно вела себя грубо в отношении детей. По ее словам, оправдать персонал можно, так как если дети не хотят слушаться, то других инструментов оказать на них воздействие нет.

Заведующая рассказала, что сотрудницу уже уволили. При этом она подчеркнула, что подала заявление в полицию по поводу клеветы в адрес детского сада.