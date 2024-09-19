Бил битой и лопатой: мигрант изуродовал многодетную мать под Красноярском

Как рассказали очевидцы, до этого мигрант преследовал девушек и приставал к ним.

Знакомый пострадавшей вызвался приехать на разборки с потенциальным извращенцем. На встрече началась драка. Как только женщина вышла из автомобиля на шум, мигрант подбежал к ней и ударил битой по голове.

После этого жертва нападения упала без сознания. Но мужчина не успокоился и сверху ударил ее еще раз лопатой.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. У женщины диагностировали множественные переломы.

Примечательно, что через несколько дней задержанного мужчину отпустили.