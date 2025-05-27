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Белый Toyota Prado с прикрепленной к днищу коробкой нашли у заправки в Москве

Белый джип Toyota Prado с прикрепленной к днищу коробкой нашли у заправки на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Baza .

Машину обнаружили рядом со станцией метро «Тропарево». К ней отправили работников городских служб.

Зону рядом с машиной оцепили. На месте также работают кинологи с собаками.

25 апреля был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Он погиб в результате взрыва СВУ на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе. Детонация случилась, когда мужчина проходил мимо стоящего у дома автомобиля.