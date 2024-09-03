Беглов: наша страна понесла большую утрату со смертью конструктора Спасского

В Петербурге на 99 году жизни скончался легендарный конструктор подлодки «Курс» и еще 200 субмарин Игорь Спасский, сообщает «Царьград» .

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский - легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», - заявил губернатор города Александр Беглов.

Спасский много лет руководил ЦКБ МТ «Рубин», а в 2001 году руководил подъемом Курска на поверхность. Он многое сделал для создания стратегического подводного флота России и был неоднократно оценен государством – награжден званиями Героя России и Героя Социалистического труда, являлся почетным гражданином Санкт-Петербурга и членом академии наук. Игорь Спасский создал научную школу ученых и конструкторов, сегодня они продолжают его дело.

Социалистического труда. Также он являлся почетным гражданином Петербурга, членом академии РАН. Наследием инженера, помимо спроектированных им судов, стала школа ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.