Baza: силовики обыскали дом экс-депутата Госдумы Драганова в Подмосковье
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Утром во вторник в Красногорске к дому экс-депутата Госдумы и бывшего зампреда думского комитета по промышленности Валерия Драганова пришли силовики, они выломали дверь и провели обыск, сообщает Baza.
По словам очевидцев, в момент обыска в доме были супруга и сын Драганова. Он сам на данный момент находится в Екатеринбурге.
Из дома Драганова силовики вынесли несколько коробок.
Экс-депутат уже получил повестку к следователю и собирается вылетать в Москву.
До 2008 года Драганов был членом Генсовета политической партии «Единая Россия». Также он был членом правления РСПП и состоял в исполкоме РФС.
У него есть степень доктора экономических наук. Также Драганов — генерал-полковник таможенной службы в отставке.