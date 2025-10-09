Бас-гитарист Kiss Джин Симмонс попал в ДТП
Бас-гитарист легендарной американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в американском Малибу, сообщает РБК.
По данным NBC 4 Los Angeles, 7 октября 76-летний музыкант потерял сознание за рулем и столкнулся с припаркованным автомобилем. Очевидцы вызвали скорую, и Симмонс был доставлен в больницу для обследования.
Полиция подтвердила, что Симмонс детально описал произошедшее и сообщил о потере сознания перед аварией.
Уже 8 октября музыкант успокоил поклонников в соцсетях, заявив: «Спасибо за ваши добрые пожелания. Со мной все в порядке». Его супруга, Шэннон Твид, также отметила, что Джин восстанавливается дома.
Kiss — культовая группа, основанная в 1973 году. Коллектив прославился уникальным гримом, зрелищными шоу и продажей более 100 миллионов копий альбомов по всему миру. В 2014 году Kiss вошли в Зал славы рок-н-ролла.