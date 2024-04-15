Банда геев-наркоманов похитила и изнасиловала молодого москвича

В Москве госпитализировали парня, которого изнасиловали геи после вечеринки

В Москве госпитализировали 22-летнего парня, он подвергся насилию троих геев-наркоманов. Жителя столицы похитили после вечеринки, сообщает SHOT .

Парень принял приглашение знакомого и отправился на вечеринку в Люберцы к неизвестным людям. После двух бокалов алкоголя ему стало плохо. Москвич не мог ходить и терял сознание.

По словам пострадавшего, ему сделали несколько уколов неизвестного вещества и перевезли в другую квартиру. Там трое мужчин изнасиловали его.

Очнулся парень у себя дома, при этом он не помнил, как попал в собственную квартиру. Потерпевший вызвал скорую, его госпитализировали с травмами прямой кишки. Полиция разбирается в случившемся.

Ранее в столице задержали гражданина Республики Таджикистан за сексуальные домогательства к двум десятилетним детям. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.