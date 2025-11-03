Банда бомжей нападает на детей в Миассе в Челябинской области

Банда бомжей держит в напряжении район в челябинском Миассе, устраивая нападения на детей. Например, третьекласснице сидевший ранее бездомный порезал лицо разбитой бутылкой, сообщает Baza .

Инцидент произошел на улице Уральской в Миассе. Девятилетняя девочка шла с прогулки домой.

Неподалеку от детской площадки на нее накинулся местный бездомный по кличке Метела. Он несколько раз атаковал девочку бутылкой из стекла по голове. Домой пострадавшая пришла с ранами на лице.

Старшая сестра девочки рассказала, что Метела уже не в первый раз атакует прохожих. Бомж и его подельники постоянно следят за детьми, бегают за ними в неадекватном состоянии и пугают окровавленными повреждениями.

Бездомные проживают в бараке рядом с детской площадкой.

Старшая сестра девочки добавила, что Метела уже попадал в колонию за убийство человека на улице Уральской в Миассе. Он долгое время сидел и недавно освободился.

Метела опять попал в колонию на полгода. Его отпустят в марте 2026 года.

Семья пострадавшей девочки переживает, потому что Метела узнал, где она живет.

О здоровье детей переживают и иные мамы района. Они тоже имели дело с невменяемым бомжом.

На опубликованном видео один из бездомных ходит, шатаясь, рядом с детской площадкой. У него на лице рана. Дети что-то кричат бездомному, а он отвечает: «Иди н****».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.