Автомобилист с поддельным удостоверением пытался скрыться от ГАИ в Москве

В Москве сотрудники Госавтоинспекции в разные дни останавливали один и тот же Mercedes, водитель которого предъявлял поддельное удостоверение, затем скрывался. На второй раз злоумышленника удалось задержать, сообщает Telegram-канал «112» .

История началась еще 1 ноября, когда автомобиль Mercedes был остановлен впервые инспекторами ДПС на площади Победы. Водитель, назвавшийся Русланом Джаубаевым, предъявил водительское удостоверение в электронном виде и сбежал, пока проводилась проверка. Оказалось, что он был неоднократно лишен права управления транспортным средством в общей сложности на 46 месяцев.

Через четверо суток тот же самый Mercedes снова привлек внимание на Волоколамском шоссе. При повторной остановке Джаубаев продемонстрировал фальшивое удостоверение и оказал сопротивление представителям власти. Сотрудникам ГАИ пришлось применить физическую силу для его задержания.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело за изготовление и использование подложных документов. Сам Джаубаев был доставлен в полицейский участок.

