Автомобиль загорелся на Тверской улице в столице
Фото - © скриншот
В районе дома 19 на Тверской улице в Москве произошло возгорание машины, причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте ЧП уже работают оперативные службы мегаполиса. Информация о пострадавших в инциденте уточняется.
Движение транспорта затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по направлению в центр затор образовался на улицах Тверская и Тверская-Ямская. Его протяженность — около 2 км.
