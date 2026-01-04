сегодня в 17:23

Автомобиль загорелся на Тверской улице в столице

В районе дома 19 на Тверской улице в Москве произошло возгорание машины, причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ЧП уже работают оперативные службы мегаполиса. Информация о пострадавших в инциденте уточняется.

Движение транспорта затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по направлению в центр затор образовался на улицах Тверская и Тверская-Ямская. Его протяженность — около 2 км.

