Автобус столкнулся с легковым авто и парализовал Каширское шоссе в Москве Происшествия сегодня в 12:13

Легковая машина въехала в автобус на пересечении Ясеневой улицы и Каширского шоссе в Москве. Движение частично парализовано, сообщается в сервисе «Яндекс Карты».

«Автобус все полосы перекрыл. ДТП», — оставил комментарий к аварии пользователь Андрей. Столкновение, судя по Яндекс Картам, произошло в 10:50. Рядом с местом происшествия по-прежнему есть пробки. Ранее в Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. Погибли два человека. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.