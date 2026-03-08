Автобус столкнулся с легковым авто и парализовал Каширское шоссе в Москве
Легковая машина въехала в автобус на пересечении Ясеневой улицы и Каширского шоссе в Москве. Движение частично парализовано, сообщается в сервисе «Яндекс Карты».
«Автобус все полосы перекрыл. ДТП», — оставил комментарий к аварии пользователь Андрей.
Столкновение, судя по Яндекс Картам, произошло в 10:50. Рядом с местом происшествия по-прежнему есть пробки.
Ранее в Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. Погибли два человека.
