Автобус с пассажирами врезался в дерево в Чехове, два человека пострадали

В подмосковном Чехове на Старосимферопольском шоссе автобус малого класса с пассажирами внутри слетел с дороги в кювет, затем врезался в дерево. Два пассажира транспортного средства получили травмы, об этом сообщает «Чехов Вид» .

Предварительно известно, что авария произошла рядом с деревней Углешня вечером 19 июня на 68-м километре Старосимферопольского шоссе. Сначала транспортное средство опрокинулось, затем слетело в кювет и врезалось в дерево. В момент ДТП в салоне находились два человека, оба получили травмы.

Бригада скорой помощи увезла в больницу Подольска 57-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

На месте происшествия работали специалисты ПСЧ-79 и АСГ «ЧеховСпас». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автомобилистов в очередной раз просят быть максимально внимательными за рулем, соблюдать ПДД и избегать резких маневров. Любая ошибка во время движения может привести к непоправимым последствиям.